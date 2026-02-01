ことでん（資料） 2月1日午前10時ごろ、ことでんの踏切で遮断機が降りず、警報音も鳴っていない状態で電車が通過したトラブルがあったことが分かりました。電車と車や人との接触はありませんでした。 高松市の高松琴平電気鉄道は、1日午前10時ごろに琴平線の円座駅から岡本駅の間にある古川第一踏切と古川第二踏切で、遮断機が降りず、警報音も鳴っていない状態で電車が通過したトラブルがあったと発表しました。円座駅から