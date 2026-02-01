俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の公式SNSが更新され、2026年放送予定の続編に向けた最新カットが公開された。【写真あり】続投嬉しい！『VIVANT』公式が新カット公開続編は、前作のラストシーンから直結した物語となり、主人公の設定などに変更はない。今回も国内外問わずに大規模ロケを敢行し、世界を駆け巡るという。公式SNSは、バルカ屈指の警察官で、テントが運営する孤児院出身であることが判明した