俳優・阿部寛のホームページが10月31日までにHTTPからHTTPS化したことが判明し、X（旧ツイッター）でトレンド入りするほど話題になっている。【写真】ロケ撮影に参加した阿部寛、スタイルが異次元すぎる阿部寛HPの“レトロ感”は健在これまでの「阿部寛のホームページ」はHTTPの通信技術が使われ、作りが凝っておらずデータ量が軽いとあって《サクサク開く》《爆速で繋がる》ことで有名だった。「情報や画像がシンプルに表示さ