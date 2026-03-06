3月4日、俳優・香川照之の主演映画『災（さい）劇場版』の興行収入が5000万円を突破と、配給元が発表した。これを受け、公開記念舞台あいさつで彼が語っていたコメントが再び、話題となっている。「『災』は、2025年4月からWOWOWで放送されていた連続ドラマを再構成して、2時間に編集したものです。2月20日に全国44館という小規模公開でスタートしましたが、そこから13日間で達成した5000万円という記録は、この上映館数を考え