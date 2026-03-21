お笑いタレントのキンタロー。（44）が21日、都内で「美少女図鑑AWARD」の授賞式に出演した。二階堂ふみ（31）らを輩出した地方発フリーペーパー「美少女図鑑」によるオーディション。キンタロー。はドラマ「VIVANT」の二階堂になり切って登場した。R―1グランプリでは準決勝で敗退したが「現場はウケていた。なんで決勝に出られないの！美少女図鑑の皆さんが拾ってくれた。ありがとう」とこの日の決勝への思いを爆発させた