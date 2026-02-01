ハンガリー・ウクライナに続く納入車両ラインメタルとレオナルドの合弁会社である、レオナルド・ラインメタル・ミリタリー・ビークルズ（LRMV）は2026年1月27日、イタリア陸軍多機能試験センター（Ce.Poli.Spe）向けのKF-41「リンクス」歩兵戦闘車を引き渡したと発表しました。【画像】新型車両が派手に登場！ これが、イタリア仕様のKF41「リンクス」です今回の引き渡しは4両で、初回の納入となります。リンクスは、ライン