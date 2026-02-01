2月1日（日）放送のショートTVアニメ『コウペンちゃん』第44話にて『布団の中から出たくない』のMVが ”配信限定” にて登場。打首獄門同好会×アニメ『コウペンちゃん』とのスペシャルコラボ演出だ。日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッ