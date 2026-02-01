【コウペンちゃん】『布団の中から出たくない』打首獄門同好会×アニメコラボ演出MV配信！
2月1日（日）放送のショートTVアニメ『コウペンちゃん』第44話にて『布団の中から出たくない』のMVが ”配信限定” にて登場。打首獄門同好会×アニメ『コウペンちゃん』とのスペシャルコラボ演出だ。
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。
いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。
可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
本日放送の第44話「布団の中から出たくない」にて、生活密着型ラウドロックバンド打首獄門同好会と『コウペンちゃん』コラボ曲『布団の中から出たくない』のミュージックビデオが ”配信限定” にてアニメで登場。ファン待望の打首獄門同好会×アニメ『コウペンちゃん』とのスペシャルコラボ演出となっている。
打首獄門同好会からはコメントも到着。
＜打首獄門同好会 コメント＞
我々、打首獄門同好会がコウペンちゃんとコラボして「布団の中から出たくない」という楽曲のミュージッ
クビデオを作成したのは、2017 年の末のことでした。
以降すっかり冬の定番ソングとして人気になりまして、我々のミュージックビデオ作品の中でも再生回数は
トップクラスの 1800 万回超、未だ冬が来る度にセットリスト入りする代表曲の一角です。
もう付き合いの長いこの楽曲が、あらためてコウペンちゃんご本家のアニメで登場するのはありがたいこと
ですね。コウペンちゃんファンの皆さんにも楽しんでいただけたら嬉しいです。
＜TV アニメ『コウペンちゃん』第 44 話「布団の中から出たくない」 あらすじ＞
寒い冬の朝。なんとか布団の中から出ようとするが…？
（C）るるてあ/TV アニメ『コウペンちゃん』製作委員会
