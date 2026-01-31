今回は、独自の投資術を極めて“億り人”になった個人投資家を2人紹介！1人目は89歳の伝説的デイトレーダー・シゲルさん。投資歴70年、資産は驚異の25億円というシゲルさんに、投資のルーティンや勝利の秘訣などを聞いている。2人目は、株主優待名人として知られる主婦投資家のようこりん。今注目している“稼ぐ会社の見つけ方”を教えてもらったので、投資のヒントにしてほしい！（聞き手はダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモ