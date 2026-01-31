今回は、独自の投資術を極めて“億り人”になった個人投資家を2人紹介！1人目は89歳の伝説的デイトレーダー・シゲルさん。投資歴70年、資産は驚異の25億円というシゲルさんに、投資のルーティンや勝利の秘訣などを聞いている。2人目は、株主優待名人として知られる主婦投資家のようこりん。今注目している“稼ぐ会社の見つけ方”を教えてもらったので、投資のヒントにしてほしい！（聞き手はダイヤモンド・ザイ編集部）

89歳の伝説的デイトレーダー・シゲルさんを直撃！

そのストイックな毎日のルーティンも紹介！

――毎朝2時に起きて、前場が始まるまでの7時間、ずっと株に関する情報を調べるそうですね。

シゲルさん 起きたら経済ニュースや米国の株式市場、先物の動向をチェックして、日経新聞を読んどる。テレビで日経CNBCも流すから、その日に好材料が出た銘柄があったら、ピックアップしておくんや。あとはADRの終値も必ずチェックしとるよ。ADRって知ってるか？

――いや、知らないです……。

シゲルさん なんや、そんなことも知らんのか！ADR（米国預託証券）ってのは、米国でも日本株を売買できる仕組みのことよ。世界的な日本企業しかADRは発行できないけど、日本市場が始まる前に海外での値動きが見られるから参考になる。米国では日本時間の朝6時に取引が終わるから、日本株の終値もしっかり確認せなあかん。

――株で勝つために一番大事なことは何だと思いますか？

シゲルさん そもそも株価が動くのは、その株を誰かが買ったり、売ったりするから。大事なのは企業に関する情報が出た際に、投資家のワシらがどんな心理になるかを考えること。チャートを見ながら、投資家が何を考えているのかを想像して、どう動くかを決めることが大事なんよ。

――後場が終わったら、毎日必ず取引の反省をされるんですか？

シゲルさん そりゃそうよ。毎日の取引履歴のすべてをノートに書き込んでる。その日に勝てた理由、負けた理由も書いて必ず復習する。取引履歴を書いたノートはこれで57冊目やで！

――パソコンは3台使っていらっしゃるそうですが、株のトレード以外でも使われるんですか？

シゲルさん いや、基本的に株以外では使わんね。「株価の値動きチェック用」と「取引用」と「情報収集用」として役割を分けて使っとるよ。値動きを見るのは岩井コスモ証券のトレードツールなんやけど、1画面で40名柄を一気にチェックできるんよ。今はそのシートが30枚あるから、全部で1200銘柄が監視対象や。

――たくさんのパソコンを使いながら、ずっと株取引ばかりやるのは疲れませんか？

シゲルさん そら疲れるよ。富士山を登るよりも疲れるんちゃう？（笑）でも株を勉強するのも、トレードするのも楽しいからやってるだけや。

――前場は午前9時からですが、その直前は何をされているんですか？

シゲルさん 朝8時から注文受付が始まるから、まずは板を見てみる。この時間帯の板では、投資家たちの注文状況が分かるんや。自分が今日トレードするかもしれない銘柄の板を見て、買い気配と売り気配を確認するんよ。

前場が始まったら、朝9時からの1時間が勝負。値動きが一番激しい時間帯やし、そもそも毎日のように売買する銘柄が変わるから、集中せんと勝てへんよ。

――今日の取引はどうですか？

シゲルさん 今日は全面高の状況やから、買える銘柄があんまないなあ。いつもだったら、8時からの注文受付の時点で50くらい注文してるけど、今日は全然やな。やっぱり、株は安いときに買うのがいちばん。だからワシは暴落した時が大好きなんや。

――資産自体はもう十分なのに、なぜ今も毎日トレードを？

シゲルさん 資産が増えたり減ったりすることにこだわりはないよ。株をやってるのはおカネのためじゃなくて、楽しいからやってるんや。おカネのためだけだったら、高配当の株に切り替えて配当生活をすればいいだけやからね。リスクを負いながらデイトレすることが好きだからやってるんよ。

