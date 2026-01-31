在日中国人留学生の間で、ある“木の実”が密かに日本へ持ち込まれ、夜の街で出回っているという。噛めば舌が痺れ、酒の回りが一気に早まる――。日本人の若者にも静かに浸透しつつあるが、その正体はほとんど知られていない。違法ではないが、扱いはほぼ“ドラッグ”。その実態を確かめるべく、密売人に接触した。◆覚醒作用のある木の実が密かに流行していた！「テキーラショットの応酬が続く中、DJタイムが始まると店内の熱気