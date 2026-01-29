東京・赤坂で先週木曜（22日）、内閣府の公用車が赤信号の交差点に進入し7人が死傷した事故で、警視庁が事故に関係した車両4台の実況見分を始めました。公用車は事故の際アクセルが全開の状態で、速度は最高でおよそ130キロに達していたということです。この事故は先週木曜（22日）、港区赤坂で、内閣府の公用車が赤信号の交差点に進入してワゴン車に衝突。6台が絡む事故となり、タクシーの乗客で会社員の明石昇さん（32）が死亡し