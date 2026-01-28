お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（49歳）が、1月27日に放送されたバラエティ番組「クロナダル」（テレビ朝日系）に出演。最近炎上することも増えてきた、やす子について「ちょっとした毒を吐いてもボケとしてとらえてもらえない」と語った。安田大サーカス・クロちゃん、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルらレギュラー陣に加え、お見送り芸人しんいち、ランジャタイ・国崎和也、きつね・大津広次で最近の芸能界の裏話