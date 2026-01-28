クロちゃん、炎上増えたやす子について「好感度が上がりすぎた」
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（49歳）が、1月27日に放送されたバラエティ番組「クロナダル」（テレビ朝日系）に出演。最近炎上することも増えてきた、やす子について「ちょっとした毒を吐いてもボケとしてとらえてもらえない」と語った。
安田大サーカス・クロちゃん、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルらレギュラー陣に加え、お見送り芸人しんいち、ランジャタイ・国崎和也、きつね・大津広次で最近の芸能界の裏話について語り合う企画が行われた。
クロちゃんは以前からやす子について「好感度は高いけど、結構毒を吐く子だったから、変に好感度を上げすぎたらヤバいんじゃないかな、3年後怖いな」と思っていたそうで、しんいちらも最近やす子が炎上することは増えたと話す。
ライブなどでも攻めの一言が増えたという印象を芸人仲間も持っているが、クロちゃんは「好感度が上がりすぎたため、ちょっとした毒を吐いてもボケとしてとらえてもらえない」と現状を語った。
安田大サーカス・クロちゃん、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルらレギュラー陣に加え、お見送り芸人しんいち、ランジャタイ・国崎和也、きつね・大津広次で最近の芸能界の裏話について語り合う企画が行われた。
クロちゃんは以前からやす子について「好感度は高いけど、結構毒を吐く子だったから、変に好感度を上げすぎたらヤバいんじゃないかな、3年後怖いな」と思っていたそうで、しんいちらも最近やす子が炎上することは増えたと話す。
ライブなどでも攻めの一言が増えたという印象を芸人仲間も持っているが、クロちゃんは「好感度が上がりすぎたため、ちょっとした毒を吐いてもボケとしてとらえてもらえない」と現状を語った。