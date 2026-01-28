NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』を見ていると、どうしても気になってくるのが織田信長の存在です。戦の天才として描かれる一方で、家中の人事や家臣たちの距離感など、「この信長像、史実ではどうだったの？」と感じた人も多いのではないでしょうか。私たちが“史実の信長”を語れるのは、ドラマの元ネタになる一次史料が残っているからです。その代表が、信長の一代記として有名な『信長公記』（しんちょうこうき、のぶながこうき）