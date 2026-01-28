【豊臣兄弟！】ドラマの信長像を決定づけた男…貴重な史料『信長公記』の著者・太田牛一は何者なのか

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』を見ていると、どうしても気になってくるのが織田信長の存在です。戦の天才として描かれる一方で、家中の人事や家臣たちの距離感など、「この信長像、史実ではどうだったの？」と感じた人も多いのではないでしょうか。

私たちが“史実の信長”を語れるのは、ドラマの元ネタになる一次史料が残っているからです。

その代表が、信長の一代記として有名な『信長公記』（しんちょうこうき、のぶながこうき）です。そしてこれを書き上げたのが太田牛一（おおた ぎゅういち）という人物。

そこで本稿では、信長研究に欠かせない『信長公記』の著者・太田牛一とはどんな人物だったのかを、前半は生い立ち、後半は織田信長、丹羽長秀、豊臣秀吉へと仕えた経歴とともにたどります。

太田牛一の幼少期・若年期

太田牛一（おおたぎゅういち/うしかず/うしかつ）は、大永7年（1527年）、尾張春日井郡山田庄安食郷（現在の愛知県春日井市・西春日井郡・名古屋市の一部）に生まれました。土豪の家だったと考えられています。ちなみに、信長は天文3年（1534年）生まれのため、信長よりも年上になります。

牛一の幼少期については、資料などが残っておらず、謎に包まれたまま。もともとは成願寺において僧侶をしていましたが、還俗し斯波義統（しばよしむね）の家臣となり、その後柴田勝家に仕え足軽衆となりました。

信長の家臣に

弓の腕前を認められた牛一は、信長の家臣となります。永禄8年（1565）の堂洞城（美濃中部）攻めでは、百発百中で敵に矢を命中させたというエピソードも。信長の身辺を警護する武勇に優れた「六人衆」のうちの一人としても知られています。

その後、官僚のような役割にシフトしていきます。

本能寺の変の後は丹羽長秀、豊臣秀吉に仕える

本能寺の変で信長が亡くなったあとは、信長の家臣・丹羽長秀に仕えました。

天正13年（1585年）に長秀が亡くなったあとについては、「丹羽長秀の子・丹羽長重に仕えていた説」「加賀松任で蟄居していた説」などさまざまな説があり、はっきりとしていません。

しかし、その後豊臣秀吉に召し出され、彼に仕えることに。行政官僚として、寺社行政や検地などに携わりました。秀吉が亡くなると、豊臣秀頼に仕えましたが、隠居し、「信長公記」や「大かうさまくんきのうち」などを執筆していきます。

「信長公記」が特に優れているとされるのは、その緻密さ・正確さです。全部で15巻あり、1巻が1年を扱っています。それぞれ年月日を記してまとめられています。

太田牛一の死については、明確にわかっていませんが、大坂の役前後あたり（慶長18年（1613）という説があります）で亡くなったのではないかと推測されています。

