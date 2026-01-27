衆議院選挙が27日に公示され、真冬の選挙戦に突入しました。12日間の戦いに向けた各党の“第一声”を分析すると、党首が最も重視する政策が見えてきました。◇私たちの暮らしが、どう変わるのか。衆議院選挙が27日からスタート。各党トップの“第一声”を分析すると、最も訴えたいことが見えてきました。■自民党・高市総裁まずは自民党・高市総裁。自民党高市総裁（東京・秋葉原午前10時ごろ）「私は本当に歯を食いしば