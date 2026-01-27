26日に行われた日本記者クラブ主催の党首討論会で、参政党・神谷宗幣代表に記者から外国人政策について質問が飛んだ。【映像】労働力不足について問われる神谷代表（実際の様子）記者は「労働力不足の解決を安易に移民にゆだねないと主張されていますけれども、中国、香港、台湾、韓国など北東アジアの国・地域を見ますと、どこの国も少子高齢化に直面して、現実には日本も含めて高度人材の奪い合いになっている。こうした中で