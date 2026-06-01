5月16日昼、東京大学・本郷キャンパスにある校舎「法文一号館」は殺伐とした雰囲気に包まれていた。この日、東大の学園祭「五月祭」では、参政党の神谷宗幣代表と塩入清香参院議員の講演会が直前に中止された。爆破予告が原因と報じられたが、実は――。【画像】会場を“通行止め”していた4人組。ひとりは23歳の現役東大生だという。告知直後から批判が殺到したが…（「右合の衆」のXより）◆◆◆プラカードを掲げた人たちの