三島由紀夫は1969年5月13日、東大全共闘の招待に応じて一触即発の雰囲気の中、学生たちと天皇制などのテーマで討議を行った。あの「伝説の討論会」から57年後、東大の学園祭「五月祭」が中止に追い込まれる異例の事態に。いったい、何があったのか。＊＊＊【写真を見る】精悍な顔つきで…神谷宗幣代表を招いた「東大2年生」「殺してやる」ことの発端は政治系サークル「右合（うごう）の衆」が「五月祭」で催す講演会に、参