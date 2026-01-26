AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大1年)は開幕戦でスタメンを飾るなど、先発2試合を含む5試合に出場。CBとして高い身体能力と冷静なビルドアップで攻守に貢献。また、新たなムードメーカーとしてJリーグ組の輪にも飛び込むなど、チーム全体を盛り上げていた。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返