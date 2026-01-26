U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)の今大会振り返りと、今後の目標「進化した自分を見せられるような年にしたい」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大1年)は開幕戦でスタメンを飾るなど、先発2試合を含む5試合に出場。CBとして高い身体能力と冷静なビルドアップで攻守に貢献。また、新たなムードメーカーとしてJリーグ組の輪にも飛び込むなど、チーム全体を盛り上げていた。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─アジア制覇をした感想は?
「大会のなかで成長できたと実感できた大会だった」
─収穫と課題は。
「初戦や準々決勝と、大事なところでスタメンで出られたのは、すごく自信になった。そのなかで納得いくプレーができる試合もあれば、納得のいかない出来が悪い試合もあった。そういう悔しい思いも次につなげていけるようにしたい」
─これから何を成長させていきたいか。
「対人の守備や高さといった武器にしているところは伸ばしていきながら、一つひとつのパス、キックはもっと試合のなかで積極的にするようにしていきたい」
─今年一年の目標は。
「今回の代表のみんなに負けないように成長して、進化した自分を見せられるような年にしたい」
(文 石川祐介 / 取材協力 日本サッカー協会)
