1月23日に放送された『探偵! ナイトスクープ』（朝日放送系）の内容が波紋を呼んでいる。【写真】高速道路の分岐中央へ突っ込み…せいやが乗ったタクシーの事故直後番組公式サイトに声明文この日は広島県の12歳の少年から「6人兄妹の長男を代わって欲しい」という依頼が届けられ、霜降り明星のせいやが探偵として“解決”に向かった。「家族は6人兄妹で、12歳の長男を筆頭に10歳、8歳、5歳、2歳、0歳の子どもがいます。両親は