1月23日に放送された『探偵! ナイトスクープ』（朝日放送系）の内容が波紋を呼んでいる。

【写真】高速道路の分岐中央へ突っ込み…せいやが乗ったタクシーの事故直後

番組公式サイトに声明文

この日は広島県の12歳の少年から「6人兄妹の長男を代わって欲しい」という依頼が届けられ、霜降り明星のせいやが探偵として“解決”に向かった。

「家族は6人兄妹で、12歳の長男を筆頭に10歳、8歳、5歳、2歳、0歳の子どもがいます。両親は共働きで母親がエステサロンを経営し、父親はその手伝いをしています。2人が仕事に出ている間は、食事、洗濯、オムツ替えなどの家事全般を12歳の長男がやっていて大変なので、せいやさんが臨時の“長男”となりました。

洗濯物をたたみ、赤ちゃんを寝かしつけ、幼い子どもたちの遊び相手などハードな仕事をこなしました。この姿に長男が置かれている状況は“ヤングケアラーなのでは”と炎上してしまったのです」（スポーツ紙記者、以下同）

ヤングケアラーとは本来は大人がやるべき家事や家族の世話を日常的に担わされている子どもを指す。番組内では12歳の少年が、友人と満足に遊べない不満も吐露している。

とりわけ注目を集めたのが最後のシーンだった。

「両親が帰宅して家族全員がそろったところで、せいやさんは家族を“日本をすごい盛り上げてますよ。この子ら。ええ子ばっかりやから”と立てつつも、今日1日が“楽できた”と話す長男を抱き上げ、“お前は小学生やまだ。まだ大人になんなよ”とエールを向けました。家を去るせいやさんのドア越しに、母親が長男に“米炊いて、7合”と叫ぶ声が重なりVTRが終わりました」

母親のワンフレーズについてネット上では、《頼む〜〜〜やらせと台本だと言ってくれ》《あの声量は家の中にマイクないと撮れないのでスタッフの指示だと思います》などといった意見が並ぶ。

こうした声が聞かれる理由を放送作家が語る。

「『ナイトスクープ』では、毎回くだらない小ネタから感動ネタまで幅広いラインナップが放送されます。今回は、せいやさんの柔和なキャラクターを生かした“ほっこり系の大家族ネタ”のように見えて、実際のところは見えざる社会問題とされるヤングケアラーの実態を浮き彫りにする企画だったのかもしれませんね。母親の長男に対する最後の一言は、“長男の負担はこれからも続くようだ”といったメッセージを残したかったのかもしれません」

25日、番組公式サイトは「当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます」と声明を発表。「今後も取材対象者をはじめ、番組に関わる皆様の安全と尊厳を守ることを第一に番組作りを続けてまいります」とした。

番組サイドの想定以上にネット上で反応があったということなのかも――？