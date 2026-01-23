1月2日の新年一般参賀では、天皇皇后両陛下や愛子さまのほか、秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さまも初めて出席された。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「今後、敬宮殿下（愛子さま）がご公務によって国民との触れ合いを重ねられ、海外でも歓迎されるご様子が伝われば、待望論は今よりもさらに高まるはずだ」という――。写真＝iStock.com／Tom-Kichi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tom-Kichi■高まる「愛子天皇」待望論