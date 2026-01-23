米メディア「ファンサイデッド」は２１日（日本時間２２日）、「メッツファンはデビッド・スターンズ編成本部長への謝罪ツアーを開催する義務がある」との記事を配信した。メッツのスターンズ編成本部長はわずか２４時間の間にホワイトソックスから長距離砲ルイス・ロベルト外野手（２８）、ブルワーズから昨季１７勝のナ・リーグ最多勝右腕フレディ・ペラルタ投手（２９）をそれぞれトレードで獲得した。ブルワーズからは救援