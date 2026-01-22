今日22日も断続的に雪が強まるでしょう。日本海側では更なる大雪に警戒が必要で、京都市周辺など普段雪の少ない太平洋側の平地でも積雪が増えてくる恐れがあります。昨夜(21日)から今朝(22日)北陸や近畿に活発な雪雲顕著な大雪も昨夜(21日)から今朝(22日)にかけて、雪のエリアが徐々に広がり、特に北陸から近畿に活発な雪雲がかかっています。石川県金沢市では21日22時までの6時間に20センチ、滋賀県彦根市では22日4時までの6