今日22日も断続的に雪が強まるでしょう。日本海側では更なる大雪に警戒が必要で、京都市周辺など普段雪の少ない太平洋側の平地でも積雪が増えてくる恐れがあります。

昨夜(21日)から今朝(22日) 北陸や近畿に活発な雪雲 顕著な大雪も

昨夜(21日)から今朝(22日)にかけて、雪のエリアが徐々に広がり、特に北陸から近畿に活発な雪雲がかかっています。石川県金沢市では21日22時までの6時間に20センチ、滋賀県彦根市では22日4時までの6時間に25センチと、ともに顕著な降雪を観測しました。

近畿中部から岐阜県の関ケ原町付近、三重県北部にかけても雪雲が流れ込みやすい状況となっています。

普段雪の少ない所で積雪も 交通の乱れが拡大する恐れ

日中から夜にかけても、日本海側は断続的に雪の降り方が強まるでしょう。北陸やその周辺の地域を中心に、除雪が追いつかなくなるほど、短時間で積雪が急増する所もありそうです。大規模な渋滞が発生する恐れもありますので、仕事などでやむを得ず車を運転する場合、防寒具や非常食、除雪用のスコップを積んでおくといった万が一への備えを心掛けてください。

太平洋側にも、たびたび雪雲が流れ込むでしょう。京都市周辺をはじめ近畿太平洋側の平地や、三重県など東海の平地でも、積雪が増えてくる所がありそうです。普段雪にあまり慣れていない地域では、たとえ大雪にならなくても、交通の乱れが拡大する可能性があります。

予想される24時間降雪量

今日22日6時から明日23日6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で

北海道地方:50センチ

東北地方:70センチ

関東甲信地方:30センチ

北陸地方:100センチ

東海地方:50センチ

近畿地方:70センチ

中国地方:60センチ

その後、25日頃にかけて雪が続き、日本海側を中心に更に積雪が増加するでしょう。

晴れる所も厳しい寒さ

最高気温は全国的に前日と同じか低いでしょう。

北陸から北は0℃前後の所がほとんどで、凍える寒さです。関東平野をはじめ、日差しが届く地域でも5℃から8℃くらいに留まるでしょう。北または西よりの風が、ときおり強めに吹くため、実際の気温よりも体感温度が下がりそうです。防寒を万全にしてお過ごしください。