20日に熊本県の阿蘇中岳付近で遊覧ヘリが行方不明となり、火口内で機体が大破しているのが見つかりました。安否が不明となっている3人の捜索は濃霧により難航しています。遊覧ヘリの運航会社によりますと、20日午前11時ごろ、阿蘇中岳火口付近に向かった遊覧ヘリが予定の時間になっても戻ってこなかったということです。県警などが上空から捜索したところ、20日夕方に火口内の斜面で大破した機体の一部を発見しました。ヘリに乗っ