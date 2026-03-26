熊本県は、26日、熊本県南部の多良木町で死んだ野生イノシシから、豚熱ウイルスの感染が確認されたと発表しました 。 熊本県内で豚熱感染が確認されるのは、今回が初めてとなります。 農林水産省の資料によりますと、豚熱とは、豚熱ウイルスにより起こるブタ、イノシシの熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴です。 感染豚は唾液、涙、糞尿中にウイルスを排泄し、感染豚や汚染物品等との接触等により感染が拡大します。