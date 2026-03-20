＜大相撲三月場所＞◇十三日目◇20日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】字幕必須…天鎧鵬の“ガチすぎる”熊本弁解説熊本出身力士同士の直接対決で、同郷の解説者が“愛あふれる”熊本弁解説を披露。その内容に「わからんて」「字幕出して」とファンが困惑する“ほっこり”な一幕があった。新入幕の前頭十三枚目・藤青雲（藤島）と元大関の前頭八枚目・正代（時津風）の一番。藤青雲は熊本県熊本市西区出身、正代は熊本県宇土