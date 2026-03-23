熊本市内の国道で12日の夜、信号待ちをするタクシーのドライブレコーダー映像。すると、突然…！「うわ、燃えてる！」「どこ走ってる！」画面左側から、猛烈な勢いで現れたのは、荷台部分から火の手が上がるトラックだ。車体が見えなくなるほどの、激しい炎に覆われている。多数のカメラが捉えていた「燃え盛る車」車内をとらえた映像では、すぐ横を走りすぎる瞬間、猛烈な光が差し込む。「うわ、燃えてる！うわ」さらに、別のタク