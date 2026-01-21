「沖縄から帰ってくるかわからない……」３月に開幕する第６回WBCのメンバーに選出された阪神・佐藤輝明内野手（26）が、球団との対立を続けている。自らの夢であるメジャーリーグ挑戦に向け、球団との間に代理人を立てて“徹底抗戦”しており、このままいけば超異例の“自主トレ非公開”と“自費キャンプ突入”の可能性さえあるというのだ。「昨シーズンは本塁打、打点でリーグ２冠に輝いた。強打者の佐藤がWBCメンバーに選ばれた