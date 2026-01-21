愛知県みよし市で20日午後、ペット用品などを扱う会社の倉庫が燃える火事があり、強風の影響で別の建物にも燃え移りました。この火事によるケガ人はいませんでした。消防などによりますと、20日午後4時過ぎ、みよし市三好町にあるペット用品などを扱う野々山商事の倉庫で、「黒い煙が出ていて爆発音がした」などと近くに住む人などから119番通報が相次ぎました。消防車など16台が出て、火はおよそ9時間後に消し止められまし