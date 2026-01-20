速報です。熊本県阿蘇市で男女3人が乗っているとみられるヘリコプターの行方が分からなくなっています。警察や消防によりますと、20日午前11時すぎ、阿蘇中岳の火口付近でヘリコプターに乗っていた人のスマートフォンが衝撃を感知、消防に自動通報がありました。ヘリコプターは民間会社が所有するもので、到着時刻を過ぎても帰ってきていないということです。ヘリコプターには乗客とパイロット、男女計3人が乗っているとみられます