100件ほど空き巣に入り、現金など約3500万円相当を盗んだとみられる窃盗グループの実行犯2人が逮捕された。ベトナム国籍のハー・ゴック・トゥ容疑者ら2人は2025年10月、新潟県三条市の住宅に仲間とともに空き巣に入り、約10万円を盗み出した疑いがもたれている。4人組で現金や貴金属盗み売りさばいたかハー容疑者らは4人組の窃盗グループで、人のいない住宅を狙って侵入し、現金や貴金属を盗みだして売りさばいていたとみられてい