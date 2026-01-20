ファミリーマートは1月20日、「ファミリーマート×ゼンレスゾーンゼロ コラボキャンペーン」を全国のファミリーマートで実施する。ファミリーマート×ゼンレスゾーンゼロ コラボキャンペーン「原神」や「崩壊:スターレイル」を手がけるHoYoverseの人気ゲーム、都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」。今回のキャンペーンでは、人気キャラクター「フォン・ライカン」「エレン・ジョー」のオリジナル描き下ろしが登場