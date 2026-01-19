和歌山市は19日、病気による自宅療養のため尾花正啓市長（72）が2月17日まで公務を取りやめると発表した。犬塚康司副市長（62）が職務代理を務める。公表していた膵臓がんとは別の病気が見つかり、投薬治療を受けるためとしている。尾花氏は市長在任中の2024年4月に膵臓がんを公表、3日間職務代理を置いた。市によると今月16日に医療機関を受診し別の病気が見つかった。14日以降登庁していなかった。尾花氏は元和歌山県職員