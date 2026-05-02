【地震情報 2026年5月2日】(18:34更新)18時28分頃、奈良県を震源とする地震がありました。震源の深さは約70km、地震の規模はM5.7、最大震度4を三重県、奈良県、和歌山県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年5月2日】18時28分頃、奈良県を震源とする地震がありました。震源の深さは約70km、地震の規模はM5.7、最大震度4を三重県、奈良県、和歌山県で観測しています。この地震による津波の心