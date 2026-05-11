冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」から、不二家の人気キャンディ“ミルキー”とコラボした新作スイーツ第二弾が登場♡2026年5月8日（金）より、「白桃ミルキークリーム カップシフォン」と「メロンミルキークリーム カップシフォン」の2種類が発売されます。やさしい甘さのミルキークリームに、初夏らしいフルーティーな味わいを掛け合わせた、ご褒