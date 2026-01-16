南海キャンディーズの山里亮太が、1月14日放送の『山里亮太の不毛な議論』（TBSラジオ）で、芸人・やす子をめぐる一連の炎上騒動について言及し、話題となっている。「発端は、1月12日放送の『欽ちゃん＆香取慎吾の全日本仮装大賞』（日本テレビ系）。審査員を務めたやす子さんが、一般参加者の作品に対して『とんでもなくつまらなかったです』と厳しいコメントを発し、視聴者の間で大きな議論を呼びました」（芸能記者）やす