Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤éÉåÇÔ¤·¤¿¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢»ö·ï¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¦¾®ÎÓ¹¹¼Óµ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î2³¬¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢´Õ¼±¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ê¤É¤âÆþÇ°¤ËÄ´¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£13ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢¹¾¸ÍÀî¶è°ìÇ·¹¾¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¡Ö°äÉÊ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤«