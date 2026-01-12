Google検索の「AIによる概要」が、特定の健康関連検索クエリに対して誤解を招く情報を提供していることが明らかになりました。これを受け、Googleは一部の検索結果で「AIによる概要」を非表示にしていることが判明しています。Google AI Overviews put people at risk of harm with misleading health advice | Google | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2026/jan/02/google-ai-overviews-risk-harm-misleadin