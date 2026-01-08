中国はレアアースが対象とみられる軍民両用品目の輸出規制強化に続いて、日本産の半導体素材に対する反ダンピング調査を開始するなど、「対日嫌がらせ」を拡大している。テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、「台湾をめぐる高市首相発言への対抗措置か」と2026年1月8日放送で取り上げた。日中の互いの輸出入比の重みが違うレギュラーコメンテーターの玉川徹氏（ジャーナリスト）は、「チキンレースになっ