西松屋チェーンが、同社の創業者である名誉会長 茂理佳弘氏が2025年12月28日に老衰で死去したことを発表した。享年94。【画像をもっと見る】同氏は1931年兵庫県姫路市生まれ。1956年に宮参り衣装や出産準備品を扱う「赤ちゃんの西松屋株式会社」を設立した。1965年から子ども服の販売を本格的に開始し、1979年に西松屋チェーンに商号を変更。1988年に兵庫県神戸市に出店した店舗を皮切りに、1990年代には郊外型大型店の出