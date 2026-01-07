福井県の杉本達治前知事（６３）が県職員へのセクハラを認めて辞職した問題で、県は７日、特別調査委員の報告書を公表した。杉本氏が女性職員４人に送ったＬＩＮＥやメールなど約１０００通をセクハラと認定。脚や尻を触るなど身体的接触の被害申告が３件あったことを明らかにした。特別調査委員は報告書で、県のセクハラに対する問題意識の低さや不適切な対応の実態も明らかにした。公益通報の外部窓口に通報した職員は、セ