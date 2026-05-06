2026年5月5日、北京日報によると、四川省華鎣（かえい）市の瑪琉岩探検公園で3日、観光客の死亡事故が発生した。女性客が滝の地形を利用したバンジージャンプを体験中に命綱が切れ、168メートル下へ落下。緊急搬送中に死亡した。事故発生後に組織された四川省華鎣市当局の事故調査チームによると、現在も調査は継続中ながら、初期段階の調査でこの事故は企業の安全責任の問題であることは明らかであり、瑪琉岩探検公園