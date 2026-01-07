栃木県の県立高校の男子生徒が暴行を受けている動画がSNSで拡散されている問題について、生徒が通う高校がJNNの取材に「いじめの疑いがあると認識している」とコメントしました。この問題は、去年12月に撮影された栃木県の県立高校に通う男子生徒が他の生徒から殴られたり蹴られたりする動画が、SNS上で拡散されているものです。これを受け、男子生徒が通う高校がきょう、JNNの取材に応じ、「うちの生徒で間違いない」と認めたうえ