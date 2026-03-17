NECの佐野航大が、超絶テクニックで相手を翻弄した。現地３月14日に行なわれたエールディビジ第27節で、NECはPSVと敵地で対戦し、３−２で接戦を制した。この試合にフル出場した佐野は１アシストを記録したほか、自慢の技巧で魅せる。右サイドで対峙する敵をダブルタッチで軽やかにかわす。体勢を少し崩したが、すぐに立て直すと、またも迫りくる敵をダブルタッチでいなしてみせる。 オランダメディア『ESPN NL』の公