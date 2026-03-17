関東在住のナナミさん（仮名・19歳）は小学校5年生のときに同級生複数人からいじめに遭い、後にPTSDと強迫性障害を患い今も苦しんでいる。昨今、大阪府寝屋川市や東京都立川市の「いじめ監察課」が話題を呼んでいるが、学校だけでは対応がままならない現実がある。ナナミさんのケースは、学校の対応が遅れ、市がいじめ防止対策推進法の「重大事態」となり、再発防止の観点から第三者委員会も設置された。ナナミさんのケ}